Morreu Artur Trindade

O antigo autarca, eleito pelo PSD, foi homenageado em outubro em Porto de Mós e recebeu também o prémio do poder local dos autarcas sociais-democratas em 2016.Artur Trindade exerceu também funções na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).A Câmara de Porto de Mós decretou hoje três dias de luto municipal na sequência da morte de Artur Trindade, antigo presidente da autarquia e também ex-secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)."É com sentido pesar que a Câmara Municipal de Porto de Mós informa o falecimento de Artur José Pontevianne Homem da Trindade, presidente desta autarquia entre 1978 e 1985. A Câmara Municipal decreta, assim, três dias de luto municipal, 24, 25 e 26 de janeiro, com a colocação da bandeira do Município a meia haste", afirma a autarquia, em comunicado.De acordo com nota de imprensa da autarquia, o corpo de Artur Trindade encontra-se em câmara ardente na Capela Velório de Mira de Aire, sendo que a cerimónia fúnebre terá lugar na terça-feira, pelas 16h00, na Igreja Matriz de Mira de Aire.Artur Trindade, de 70 anos, desempenhou o cargo de secretário-geral da ANMP entre 1986 e 2013, recordou hoje a instituição com sede em Coimbra e liderada por Manuel Machado."A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) lamenta profundamente a morte, ocorrida hoje, do seu anterior secretário-geral, Artur Trindade. A ANMP endereça as mais sentidas condolências à família", lê-se em nota da imprensa.