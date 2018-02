Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Carlos Silva e Sousa, o presidente da Câmara de Albufeira

Autarca tinha 60 anos. Foi vítima de doença súbita.

08:22

Carlos Silva e Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, morreu, esta noite de sexta-feira, na sua residência, vítima de doença súbita. Ao que o CM pôde apurar, o autarca, de 60 anos, foi alvo de várias tentativas de reanimação por parte dos bombeiros da VMER durante cerca de uma hora, mas foi em vão. O corpo foi levado para o Hospital de Faro, para ser autopsiado.



O político era casado e tinha dois filhos. Com ligações políticas ao PSD desde sempre, Carlos Silva e Sousa estava a cumprir o segundo mandato à frente daquela autarquia algarvia, onde também já tinha exercido funções de vereador e de presidente da Assembleia Municipal durante três vezes.



Advogado de profissão, Carlos Silva e Sousa contou com várias candidaturas à Assembleia da República, onde exerceu o cargo de deputado na XII Legislatura. Foi vice-presidente do PSD Algarve, presidente do Gabinete Autárquico Distrital, presidente da Assembleia Distrutal e membro do Conselho Nacional do PSD.



Para além da vida política e da advocacia, Carlos Silva Sousa era ainda agricultor e foi um dos pioneiros na produção de Vinhos de Qualidade do Algarve, bem como presidente da Junta de Agricultores do Perímetro de Rega de Benaciate.



Foi ainda cônsul da Lituânia e vice cônsul de São Tomé e Príncipe.