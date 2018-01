Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o resistente e lutador Edmundo Pedro

Histórico fundador do PS é lembrado como um grande democrata.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Entrou na política aos 13 anos e foi preso pela primeira vez aos 15. A vida de quase um século de Edmundo Pedro, que faleceu este sábado aos 99 anos, foi marcada pela luta política e antifascista.



Recordado como "lutador pela liberdade" por Marcelo Rebelo de Sousa e "um resistente desde sempre à ditadura" por António Costa, Edmundo Pedro entrou para o PCP nos anos 30, o que lhe valeu a prisão no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Tinha 17 anos. "Marcou-me muito. Tanto mais que estava lá com o meu pai", disse em entrevista ao jornal ‘i’, em fevereiro de 2017.



Regressado a Lisboa, dez anos depois, continuou empenhado em derrubar o regime. "Perde-se uma das figuras mais importantes da resistência ao fascismo", recordou António Campos, histórico socialista.



Chegou a tentar a fuga para a União Soviética, mas foi preso "dois ou três dias antes". " Estava completamente iludido."



Afastou-se do PCP, em 1945, e foi cofundador do PS a convite de Mário Soares, em 1973. Edmundo Pedro nasceu no Samouco, Alcochete, em 1918. Chegou a dizer sobre si mesmo: "Fiz um percurso que valeu a pena viver." No sábado, ao final do dia, não havia pormenores sobre as cerimónias fúnebres.



PORMENORES

Saída do PCP

Edmundo Pedro foi suspenso do PCP em 1945, após planear uma fuga não autorizada do Tarrafal. Cunhal voltou a convidá-lo para o partido, mas ele não aceitou.



‘Pavel’

Publicou vários livros, um dos quais sobre a vida de ‘Pavel’ – Francisco de Paula Oliveira –, comunista afastado do partido após fugir da prisão, por suspeitas de ligações à PIDE.



Ditaduras

Tornou-se um crítico do regime soviético. "Fui vítima de Salazar mas as ditaduras comunistas eram muito piores", disse ao ‘i’.