Movimento oferece a Isaltino "assinaturas" para candidatura a Oeiras

Da mesma forma, foi criada uma página no Facebook do movimento "Isaltino Morais a presidente da Câmara de Oeiras".

O movimento "Isaltino Morais a presidente da Câmara de Oeiras" vai entregar ao ex-autarca, na quinta-feira, mais de 7.500 assinaturas reunidas para lhe mostrar apoio para se recandidatar à liderança da autarquia."Irei pessoalmente entregar-lhe a lista de pessoas que o apoiam, no dia em que ele faz anos, para saber que, se quiser candidatar-se à Câmara de Oeiras nas próximas autárquicas, já tem as assinaturas suficientes exigidas por lei (7.500)", disse à Lusa o porta-voz do movimento, João Viegas.Este responsável contou que movimento foi criado a 17 de maio e conta já com mais de 200 voluntários a trabalhar na causa, que é mostrar apoio ao ex-autarca de Oeiras, numa eventual recandidatura no município.