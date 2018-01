Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP pede prisão para banqueiro do BPP

João Rendeiro é acusado de falsificar a contabilidade do banco.

Por Débora Carvalho | 01:30

O Ministério Público pediu esta sexta-feira sete a nove anos de cadeia para o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, nas alegações finais do julgamento no Tribunal Criminal de Lisboa.



Já para os antigos administradores do Banco Privado Português Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital foi pedida uma pena de prisão de seis a oito anos.



Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público considerou que estes três administradores são "as peças-chave, os líderes" de um esquema fraudulento. Relativamente aos ex-administradores Fernando Lima e Paulo Lopes foi pedida pena suspensa.



Os antigos gestores Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital são arguidos em várias ações relacionadas com o BPP. Este é o chamado processo principal e diz respeito à alegada falsificação de contabilidade pelo banco. Em causa estão os crimes de falsidade informática e falsidade de documentos em factos ocorridos de 2001 a 2008.



A derrocada do banco fundado por João Rendeiro levou a uma avalanche de investigações. Ministério Público, supervisor da banca, regulador do mercado de capitais e Tribunal do Comércio - todos investigaram a instituição, na qual o Estado injetou 450 milhões de euros.



PORMENORES

"Severamente" castigados

O advogado do BPP, Miguel Pereira Coutinho, defendeu que João Rendeiro e outros dois administradores devem ser "severamente sancionados".



Não esteve em tribunal

João Rendeiro não se encontrava na sexta-feira na sala de audiências. O CM tentou obter uma reação do fundador do BPP ou da sua defesa, mas sem sucesso.



Multas de dez milhões

O Banco de Portugal foi a primeira entidade a avançar com uma acusação: 11 arguidos com multas que ascendem a cerca de dez milhões de euros.