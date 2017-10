Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mudar crédito tira benefícios no IRS

Ministério considera mudança como um novo empréstimo.

Por Bruno de Castro Ferreira | 02:12

Quem mudar o crédito à habitação para outro banco perde o direito a deduções fiscais no IRS. De acordo com informação do Ministério das Finanças ao CM, isso acontece porque desde 1 de janeiro de 2012 os juros dos contratos de crédito para a compra de casa não entram para o IRS.



Até então, era possível deduzir 30 por cento do valor dos juros do crédito para a compra de casa própria e permanente, no IRS, até 591 euros. No entanto, o benefício foi revisto aquando da entrada da troika em Portugal.

De acordo com informação oficial, a mudança do crédito para outro banco é considerada um novo empréstimo e, por isso, ao abrigo das regras, caduca o direito a descontar parte do valor dos juros no IRS.



Apesar das novas regras, o número de agregados a reportar essa despesa tem-se mantido acima de um milhão ao longo dos últimos dez anos. A grande diferença está no montante das deduções que caíram para menos de um terço desde que as regras mudaram: de 580 milhões de euros em 2011 para 169 milhões de euros em 2015.