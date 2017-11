Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres ganham menos 278 euros

Diferenças salariais entre sexos agravaram-se 22,6 euros num ano em Portugal.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Não só as mulheres ganham menos 21,9% que os homens como a diferença salarial está a aumentar em Portugal. Em outubro de 2016, as mulheres auferiam menos 277,94 euros mensais, o equivalente a 79 dias de trabalho por ano sem remuneração.



No mesmo período, os homens ganhavam, em média, 1271,24 euros mensais, contra 993,30 verificados nas mulheres, de acordo com o Inquérito aos Ganhos e à Duração do Trabalho, divulgado na última sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. Por hora, em média, as mulheres recebiam menos 1,5 euros, com a diferença mais significativa a verificar-se em ‘Atividades Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas’ (menos 5,62 euros).

Ao mesmo tempo, a lacuna de salários está a agravar-se. Segundo o Boletim Estatístico do Ministério do Trabalho de setembro, em apenas um ano as diferenças salariais agravaram-se em 22,6 euros por mês.



"Não tem havido melhorias significativas", reconhece ao CM o gabinete da Secretária de Estado para a Igualdade. A discrepância salarial persiste, "expressão da desvantagem estrutural de que as mulheres continuam a ser alvo no mercado de trabalho". Para a combater, o Governo está a implementar a Agenda para a Igualdade no Mercado de Trabalho e nas Empresas.



"Sabemos que existem muitas funções de igual valor que são remuneradas de forma diferente. A implementação de formas eficazes de avaliação dos postos de trabalho permitirá detetar casos de discriminação, como sucedeu recentemente no setor do calçado". A proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros no dia 2 prevê que as empresas com mais de 100 trabalhadores sejam notificadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho quando se verifique disparidade salarial entre sexos, devendo "justificar diferenças e corrigir discriminações".



Mulheres ocupam um terço dos cargos de gestão

A maior diferença entre remunerações por hora está nos cargos de gestão. Os números mais recentes do Eurostat em colaboração com o INE mostram que, em 2014, apenas um terço dos cargos de gestão em Portugal pertencia a mulheres e as que os exerciam ganhavam menos 5,61 euros por hora que os homens. Basta olhar para as empresas cotadas no PSI 20: apenas uma é liderada no feminino.



INSTÂNCIAS

A participação feminina nas principais instâncias portuguesas permanece baixa: varia entre um mínimo de 5,3% no Conselho de Estado (apenas uma mulher o compõe), e um máximo de 38,5% no Tribunal Constitucional, de acordo com dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).



EDUCAÇÃO

A Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania está a ser desenvolvida como projeto-piloto em 235 escolas do País e tem como eixo estruturante a igualdade entre mulheres e homens.



ADMINISTRAÇÃO

As mulheres representavam 14,3% dos membros dos Conselhos de Administração das empresas portuguesas em 2015, um número acima dos 4% registados em 2003 mas abaixo da média europeia, 23,9%.