Negócio de relvados em Ovar investigado

Salvador Malheiro é visado em denúncia que envolve clubes do município que preside.

Por Diana Ramos | 01:30

O DIAP de Aveiro está a investigar uma denúncia anónima que envolve Salvador Malheiro, o presidente da Câmara de Ovar e diretor de campanha de Rui Rio.



Em causa estão contratos-programa para a construção, melhoramento e instalação de relvados sintéticos em clubes de futebol do concelho e que terão beneficiado a Safina, que pertence ao presidente da concelhia do PSD de Ovar, Pedro Coelho, diz o ‘Observador’.



A abertura do inquérito foi confirmada ao CM pela Procuradoria-Geral da República. Os contratos ascendem a 2,2 milhões de euros, mas os montantes relativos à empresa Safina são mais baixos.



Questionado pelo CM, o município de Ovar diz ser "alheio aos contratos de empreitada e de aquisição de bens e serviços celebrados pelas associações beneficiárias dos apoios", concedidos pela Câmara no âmbito dos contratos–programa, e garante que "a realização de pagamentos ficou sempre dependente da apresentação, pelas associações, de autos de medição e documentos fiscalmente válidos e aceites, comprovativos da realização da despesa".



Segundo apurou o CM, o departamento jurídico do município avaliou os contratos, que também foram validados pela CCDR-Centro.



Safina é quase a única no País a fabricar sintético

A Safina tem sido vista como um caso de sucesso: era uma fábrica de alcatifas a braços com a crise do têxtil que se reconverteu para passar a ser praticamente a única no País a fabricar relvados sintéticos.



Pedro Coelho, líder do PSD/Ovar, tem por isso negócios com muitos municípios.



No portal Base, há contratos de ajuste direto com as câmaras de Viseu, Sátão, Espinho, Oliveira de Frades, S. M. da Feira e Barcelos.