Negrão toma posse como líder parlamentar do PSD, mas critica "problema ético"

Dos 88 votos, 32 entregaram foram em branco e 21 nulos.

17:42

O novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, afirmou esta quinta-feira e que "há um problema ético" na bancada do PSD, e atribuiu o número de votos brancos e nulos na sua eleição "às transformações no partido".



Em conferência de imprensa, depois de ter anunciado que vai assumir o cargo de líder do Grupo Parlamentar do PSD para o qual foi eleito hoje com 39,7% dos votos, Negrão considerou que os votos em branco "podem ser entendidos como um benefício da dúvida", apontando essa como a primeira razão para a sua decisão.



A segunda razão para assumir o cargo, explicou, é que "ninguém teve a coragem" de assumir uma candidatura contra si.



Aos jornalistas, Fernando Negrão assumiu que nem todas as pessoas da sua lista terão votado na direção (a lista continha 35 nomes, mas há deputados que não a integravam, como Feliciano Barreiras Duarte ou António Topa, e que muito provavelmente terão votado a favor).



"Há um problema, não de natureza política, mas de natureza ética, há um problema neste grupo parlamentar, porque houve pessoas -- eventualmente duas, podem ser mais - que aceitaram integrar a lista e depois terão votado em branco", afirmou.



Negrão disse já ter falado com o presidente do PSD, Rui Rio, a quem comunicou a decisão e lhe transmitiu o seu apoio.



"Comuniquei ao dr. Rui Rio os resultados, expliquei-lhe a leitura que fazia dos mesmos e disse que, na minha opinião, eu assumiria a direção do grupo parlamentar. Ele disse: 'Se entende que deve assumir, tem o meu apoio'", relatou.



