Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negrão leva por tabela por causa de Rui Rio

Mal-estar interno é um protesto contra o novo presidente do PSD.

Por Salomé Pinto | 01:30

Eleito com 39,7% dos votos para líder do grupo parlamentar do PSD , Fernando Negrão enfrenta agora turbulência interna na bancada.



Alguns deputados admitem que o antigo diretor da PJ "não deveria ter assumido a liderança", enquanto o vice-presidente do grupo, Carlos Peixoto, considera que o sucessor de Hugo Soares "foi muito corajoso".



O parlamentar que votou em Rio e Negrão constata que "esta agitação era inevitável porque há uma nova orientação do partido, houve uma diminuição do número de elementos da direção de 12 para sete, o que gera algum atrito inicial".



Já os herdeiros de Pedro Passos Coelho explicam que "isto não é nada contra o novo líder do grupo, mas contra o presidente do PSD" e Negrão "acabou por apanhar por tabela". "Acredito que Passos e Matos Rosa" também terão seguido a mesma orientação, "sobretudo por uma questão de coesão e unidade do partido", remata.



O descontentamento em relação ao comportamento de Rio estende-se às diferentes fações do PSD e "é o resultado de um congresso mal gerido, porque as distritais e as concelhias do partido não foram consultadas para formar lista".



O sucessor de Passos "decidiu impor autoritariamente quem quis, ao estilo do quero, posso e mando", aponta outro parlamentar social-democrata.



Os deputados afastam, no entanto, uma possível rebelião interna e consideram que Fernando Negrão não se deve demitir.