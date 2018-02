Negrão queria mais um voto que a maioria e teve menos 10

Candidato só teve 25 votos dos 88 deputados que votaram.

Fernando Negrão foi eleito líder da bancada do PSD com apenas 39% de votos a favor. O deputado afirmou durante o Congresso do PSD, ao Observador, que a vitória é ter "mais um voto que a maioria", no entanto o deputado teve menos 10 votos.

As palavras de Negrão davam a entender que não tomaria posse caso os votos nulos ou brancos fossem superiores que os votos a favor.

O deputado acabou por ser confrontado, esta quarta-feira, sobre a afirmação. "É daí que partimos nas eleições em geral. Neste caso, e considerando que só há um candidato, a leitura dos resultados tem que ser diferente. Acho que o resultado será confortável. Sentirei que terei condições para liderar a bancada do PSD", afirmou.

Fernando Negrão venceu as eleições com apenas 35 votos dos 88 deputados. Precisava de mais 10 votos dos que fugiram para os brancos e nulos para ter a maioria desejada.