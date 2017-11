Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nem Rio nem Santana batem António Costa

Desde outubro que o Partido Socialista tem vindo a baixar nas intenções de voto.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Os dois candidatos à liderança do PSD não conseguem fazer frente a António Costa no cargo para primeiro-ministro.



Segundo uma sondagem CM/Aximage realizada entre os dias 4 a 6 de novembro, o secretário-geral do Partido Socialista (PS) ganha na confiança dos portugueses para chefe do governo quer quando se compara a Rui Rio, quer quando comparado com Santana Lopes. Neste último caso, a diferença é esmagadora; 68,4% dos inquiridos preferem António Costa, enquanto 21,9% têm mais confiança em Santana Lopes.



Outro indicador significativo da sondagem é a evolução da intenção de voto legislativo. Nessa evolução é visível que os últimos fogos de 15 e 16 de outubro, que atingiram 15 distritos do País e fizeram 45 mortos, também atingiram a credibilidade do Governo junto dos cidadãos eleitores, passando a intenção de voto legislativo no PS de 41,9% (em outubro) para os 39,1% agora. Dos partidos que compõem a "geringonça", o Bloco também perdeu intenções de voto (cai de 9% para 8,7%), mas o CDU sobe passando de 7,7% para 8,6%.



Os partidos da oposição recuperam, com o PSD a passar dos 23,8% para os 25,5%, e o CDS a subir dos 5,9% para os 6,7%.