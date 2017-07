Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova secretária de Estado dos Assuntos Europeus era representante da UE na Colômbia

Por Lusa | 13.07.17

A nova secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, pertence ao serviço de ação exterior da União Europeia desde 2011, tendo já representado esta organização no Brasil e na Colômbia.



Com 58 anos, a atual embaixadora da União Europeia na Colômbia sucede a Margarida Marques na pasta dos Assuntos Europeus, uma das quatro Secretarias de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



Ana Paula Zacarias ingressou no Serviço Europeu para a Ação Externa em 2011, tendo desempenhado o cargo de embaixadora da UE no Brasil e, desde setembro de 2015, na Colômbia e Equador - cargo que detinha até agora.



A diplomata frequentou o curso de Direito e licenciou-se em 1983 em Antropologia Cultural. No ano seguinte, integrou o departamento de protocolo do MNE, e, entre 1986 e 1988, foi assessora para as relações internacionais do então Presidente da República, Mário Soares.



Foi também vice-presidente do Instituto Camões de 1998 e 2000 e, durante a Expo'98, representou o MNE no Pavilhão de Portugal e das Comunidades Portuguesas.



Na carreira diplomática no exterior, passou pela embaixada portuguesa em Washington (Estados Unidos), consulados em Curitiba (Brasil), Paris (representante de Portugal junto da Unión Latina e UNESCO).



Foi também a embaixadora portuguesa em Talin (Estónia) e, entre 2009 e 2011, representante permanente adjunta de Portugal junto da EU, em Bruxelas.