Presidente recusa comentar nacionalização do Novo Banco

O Presidente da República considerou esta terça-feira, questionado sobre o processo de venda do Novo Banco e sobre a possibilidade de o Governo optar pela sua nacionalização, que "é prematura uma opinião" e que se deve "esperar para ver".



Em resposta aos jornalistas, no final de uma visita a uma escola no concelho de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: "Eu acho que é prematura uma opinião. O Banco de Portugal ainda não se pronunciou publicamente, o Governo depois vai pronunciar-se".



"Não sabemos se haverá depois ainda negociações. Vamos esperar para ver", acrescentou.









"Vamos esperar para ver. Não há neste momento preocupações que se coloquem em relação à dívida pública portuguesa", declarou.



Segundo o Presidente, "há sinais de que a inflação pode subir", mas trata-se de "um dado que ainda não é assente" e "não vale a pena estar a fazer previsões".



Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que, "quando se olha para os juros, deve deduzir-se a taxa de inflação", dando exemplos com valores dos últimos anos.



"É essa operação que se deve fazer, e ao longo dos anos é isso que vai sendo feito", reforçou



