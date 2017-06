Novo estatuto introduz infrações disciplinares

Ministra da Justiça assegura reposição salarial e progressão

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, já assegurou que os magistrados terão reposição salarial e progressão de escalões quando outras carreiras do Estado as tiverem e reafirma-se disponível para o diálogo com a classe sobre o estatuto. A governante garante que os magistrados não serão discriminados.



Sindicato insiste em greve

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, afirmou ontem que os procuradores avançarão para a greve se o Governo não ceder em "algumas questões essenciais".



"A greve é uma possibilidade que está em cima da mesa face à gravidade das propostas", disse António Ventinhas aos jornalistas, antes de entrar para uma reunião com uma delegação do Ministério da Justiça, chefiada pela ministra, Francisca Van Dunem, no âmbito das negociações em curso de revisão do Estatuto do Ministério Público e Organização Judiciária.



Ventinhas reiterou que, "se não houver uma reversão de alguns aspetos essenciais", irão ser tomadas "todas as medidas", entre as quais a greve.



De acordo com o documento, a que oteve acesso, os atrasos tanto podem constituir uma infração muito grave - se forem injustificados, reiterados e de forma contínua -, como podem ser considerados uma infração leve. Isto mesmo resulta do artigo 208, em que se define como infração leve "o incumprimento sem motivo atendível dos prazos legalmente estabelecidos para prolação de despacho em qualquer tipo de processo que por lei lhe esteja cometido conhecer".O artigo 206 define também que "a intromissão, mediante ordens ou pressões, no exercício das funções de outro magistrado" constitui uma infração muito grave.Constitui uma infração grave "o não acatamento das diretivas, ordens e instruções emitidas pelo procurador-geral da República", de acordo com o que estipula o artigo 207.