Novo mapa autárquico na mão do Parlamento

Proposta de lei com novos critérios será apresentada até junho pelo Executivo.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Um novo mapa das freguesias pode estar em vigor a tempo das autárquicas de 2021. Até junho, o Governo apresenta uma proposta de lei no Parlamento com novos critérios para a criação, fusão ou extinção de freguesias. O calendário para a implementação da iniciativa vai depender dos deputados.



"O compromisso do Governo, expresso no seu programa, é avaliar a reorganização territorial das freguesias e corrigir os casos mal resolvidos", disse ontem o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, no início do congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), em Viseu.



O objetivo do Governo é definir "critérios de eficiência, demográficos, sociais, históricos, de representatividade das populações" que permitam reverter situações mal resolvidas na reorganização durante o período de ajustamento.



A apoiar a decisão do Governo está a Anafre, que alerta para que o processo tenha "em conta o novo quadro de competências que possa surgir de um processo de descentralização", defende Pedro Cegonho.



Ontem, na abertura do Congresso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o papel dos autarcas. "Essa experiência é fundamental. Nunca percebi, aliás, como era possível ser-se político nacional sem se ter experiência autárquica", afirmou.



PORMENORES

Reestruturação

Com a reforma de 2012, o número de freguesias passou de 4259 para 3091. Em Lisboa, o número de freguesias desceu de 53 para 24.



Transferir competências

Rui Torres, ex-presidente da Junta de Freguesia de Espinho, defendeu ontem que o Governo deveria transferir competências diretamente para as juntas.



Congresso até amanhã

O Congresso da Anafre, que termina amanhã, vai eleger os novos dirigentes da associação representativa das freguesias.