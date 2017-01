O último adeus a Mário Soares

09h24 - Dezenas de populares e algumas figuras públicas continuavam às 09:00 de hoje a entrar no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, para prestar homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares, que morreu sábado aos 92 anos.



Desde que as portas abriram têm sido vários populares que se tem dirigido ao Mosteiro dos Jerónimos, mas também figuras como o juiz Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, o economista e gestor Luís Nazaré e o jornalista António Perez Metelo.



09h14 - Devido às cerimónias fúnebres o trânsito irá estar condicionado a partir das 13h00, e até às 16h00, em locais como a Praça do Império, Rua de Belém, Praça Afonso de Albuquerque, Avenida da Índia, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I, Rua de São Bento, Largo do Rato, Avenida Álvares Cabral, Rua de São Jorge, Rua da Estrela, Rua Domingos Sequeira, Rua Saraiva de Carvalho e Praça São João Bosco.



Além dos condicionamentos de trânsito, na terça-feira, o estacionamento será proibido na Rua do Comércio (junto à Praça do Município), na zona envolvente ao Mosteiro dos Jerónimos e na Praça São João Bosco.



08h05 - As portas do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, abriram cerca das 08h00 e, minutos depois, mais de três dezenas de pessoas começaram a entrar para prestar homenagear ao antigo Presidente da República Mário Soares.



No local, além de uma fila de mais de 30 pessoas, que pretendem prestar homenagem ao antigo chefe de Estado na sala dos Azulejos, onde ficará até às 11h00 para a realização de uma sessão solene de homenagem, estão vários agentes da polícia e muitos jornalistas.



00h05 - As portas do Mosteiro dos Jerónimos encerraram, depois de segunda-feira milhares de pessoas, entre figuras públicas e anónimos, se terem ali deslocado para participar nas cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares.



As cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República Mário Soares prosseguem esta terça-feira, com uma sessão solene evocativa de homenagem nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos e o funeral no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.Dois dias depois da morte de Mário Soares, no sábado, aos 92 anos, as cerimónias fúnebres de Estado iniciaram-se na segunda-feira com o cortejo fúnebre, que partiu da sua residência no Campo Grande até ao Mosteiro dos Jerónimos, onde esteve em câmara ardente durante toda a tarde e até à meia-noite.Hoje, a câmara ardente estará aberta ao público entre as 08h00 e as 11h00. Duas horas depois, a urna será transportada para os claustros do Mosteiro, para a realização de uma sessão solene evocativa de homenagem.