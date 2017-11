Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"OE é chapa ganha, chapa distribuída”

António Costa nega que esteja a ser eleitoralista, mas diz que já em janeiro há 46 mil docentes a progredir.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

"Este Orçamento do Estado não é ‘chapa ganha, chapa gasta’. É ‘chapa ganha, chapa distribuída, chapa poupada para continuar a distribuir.’" António Costa negou ontem, numa sessão de esclarecimento sobre as contas do Governo para o próximo ano, promovida pelo PS/Porto, que as medidas propostas no OE sejam eleitoralistas. "Então um bom orçamento tem que ser mau para os portugueses?", questionou.



Na sessão com os militantes socialistas, o período de governação de Passos Coelho foi várias vezes denominado como "Idade das Trevas". E Costa aproveitou. "O clima de normalidade e confiança é que é normal. Tinha deixado de ser normal o Orçamento cumprir a Constituição. E no anterior Governo não houve um ano sequer sem orçamento retificativo. Houve até um ano com dois", afirmou.



O também secretário-geral do PS puxou dos galões para afirmar que 210 mil agregados familiares ficarão isentos de IRS e lembrou que parte do IRC será direcionado para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. Costa ainda assegurou que o descongelamento de carreiras da Função Pública levará 46 mil professores a progredir já em 2018. E garantiu que "90% dos recibos verdes vão pagar menos imposto ou o mesmo", adiantando que ficam isentos de IRS desde que recebam até 1,5 vezes o indexante dos apoios sociais.