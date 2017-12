Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oitenta carreiras por rever no Estado

Centeno diz que o Governo está disponível para acelerar progressões.

Por Diana Ramos | 21.12.17

Existem 80 carreiras na Função Pública que ainda estão por rever, revelou esta quarta-feira no Parlamento a secretária de Estado da Administração e Emprego Público. Numa audição regimental, também o ministro das Finanças adiantou que o Governo está disponível para acelerar as progressões, desde que esse processo seja feito de forma sustentável.



"Há 80 carreiras que ainda não estão revistas e com o descongelamento é natural que as pessoas sintam isso de forma particular", disse Fátima Fonseca numa resposta à deputada bloquista Joana Mortágua.



Ouvido na comissão de Trabalho e Segurança Social, o ministro Mário Centeno admitiu a disponibilidade do Executivo para debater a recuperação do tempo de serviço prestado entre 2011 e 2017, acelerando as progressões, mas deixou o aviso: "Temos de tornar as carreiras da Administração Pública sustentáveis financeiramente."



A progressão vai custar 650 milhões de euros nos próximos três anos e, nas contas do Executivo, a contabilização do tempo teria um impacto de mil milhões de euros.



Já sobre a integração dos trabalhadores precários do Estado, Centeno reconheceu que a maioria das comissões de avaliação só terminará a análise das candidaturas em fevereiro do próximo ano.