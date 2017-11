Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orçamento tem voto garantido à esquerda

Debate na especialidade com clarificação sobre despesas de atividade nas contas para pagar IRS.

Por Cristina Rita e Sónia Trigueirão | 01:30

Arranca hoje o debate do Orçamento do Estado na generalidade, uma discussão que terá destino certo: a aprovação pela esquerda. PSD e CDS votam contra, num processo em que a análise de especialidade será decisiva em áreas como o regime simplificado dos recibos verdes. Ao que apurou o CM, a versão inicial será clarificada para definir o tipo de despesas elegíveis para a dedução automática de despesas.



Apurado pelo CM junto de fontes parlamentares, o objetivo é o de garantir equilíbrio no pagamento do IRS – que varia consoante o tipo de atividade.



A legislação prevê que os profissionais liberais paguem IRS sobre 75 por cento do rendimento, uma vez que 25% é considerado despesa de atividade. Os empresários podem pagar IRS, apenas sobre 15% do rendimento. Ora, é aqui que podem surgir alterações. Artigos de luxo, por exemplo, podem vir a não ser elegíveis na contabilização das despesas.



Na lista de reivindicações, o Bloco de Esquerda ainda acalenta a hipótese de o PS vir a viabilizar um complemento especial para quem foi obrigado a pedir reforma antecipada no período da troika, com cortes a rondar os 70%. O CM sabe que há negociações para o efeito. Em causa estão pessoas com longas carreiras contributivas, que ficaram sem subsídio de desemprego aos 55 anos e a única alternativa foi a pensão de velhice.



Entretanto, o Governo desistiu, pela segunda vez, de aplicar uma contribuição extraordinária às empresas de dispositivos médicos, através da qual esperava arrecadar anualmente 24 milhões de euros. Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, confirmou o recuo do Executivo.



A medida caiu porque era "inapropriada no contexto nacional" e o Governo encontrou outros mecanismos para "evitar o excesso de utilização e abuso dos meios de diagnóstico e terapêutica", disse.



SAIBA MAIS

333

é o número de páginas da proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado de 2018. O documento é uma previsão de despesas e receitas anuais do Estado, com a definição de prioridades e dotações apresentadas setor a setor.



Défice de 1% em 2018

O Governo prevê um défice das contas públicas de 1% em 2018, mas esta meta deve resvalar por causa do impacto financeiro das medidas para dar resposta à tragédia dos incêndios. O PCP já disse que o défice do próximo ano poderia ficar nos 1,5%.