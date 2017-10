Ordem esclarece que José Sócrates não é engenheiro

Instituição profissional garante que título profissional nunca foi atribuído ao ex-primeiro-ministro.

16:55

A Ordem dos Engenheiros divulgou um comunicado com o objetivo de esclarecer que o ex-primeiro-ministro José Sócrates não é engenheiro. De acordo com o documento, a informação foi disponibilizada devido "ao inusitado número de interpelações e pedidos de informação que ultimamente têm sido dirigidos a esta Associação Profissional por parte dos seus membros e cidadãos".No documento, a Ordem dos Engenheiros frisa que "o ex-primeiro-ministro José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não está, nem nunca esteve, inscrito na Ordem dos Engenheiros".A instituição lembra ainda que, de acordo com "os termos da alínea b), do nº2, do Art. 4º, do Estatuto da Ordem dos Engenheiros (lei 123/2015, de 2 de setembro), a atribuição desse titúlo profissional cabe, exclusivamente, à Ordem dos Engenheiros.Apesar do esclarecimento, o documento constata ainda que não há conhecimento de que o título profissional de Engenheiro tenha sido "alguma vez utilizado indevidamente" por José Sócrates, apesar das "múltiplas situações em que a menção a esse título profissional é feita indevidamente por terceiros".De acordo com o documento, a instituição profissional vai proceder ao contacto com a Assembleia da República, de modo a alertar para o facto de na biografia do antigo governante, constar que este é engenheiro.Por último, a Ordem dos Engenheiros recorda que a Wikipedia - que referia que José Sócrates detinha o título profissional de Engenheiro - "é um projeto de enciclopédia colaborativa (...) onde todos os cidadãos podem intervir na edição de conteúdos. Não se tratando de um órgão de carácter oficial e merecedor da nossa confiança institucional, a Ordem dos Engenheiros não irá dar seguimento ao pretendido, deixanedo ao cuidado dos cidadãos, caso o entendam, promover as devidas adequações nos textos publicados".Entretanto, o portal já alterou a informação. "Não obstante ter trabalhado na área da Engenharia Civil, José Sócrates não está, nem nunca esteve, inscrito na Ordem dos Engenheiros, não sendo portador do título profissional de 'engenheiro'", pode ler-se na página referente ao ex-primeiro-ministro.