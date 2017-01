PAN vai concorrer às autárquicas em candidaturas próprias

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai concorrer as eleições autárquicas deste ano em candidaturas próprias, embora se reveja também no apoio a candidaturas de movimentos cívicos independentes, anunciou este sábado o dirigente André Silva.

"Iremos concorrer em candidaturas próprias porque não temos medo de ir sozinhos a eleições, porque não temos medo de ir a jogo com as nossas propostas progressistas, porque queremos crescer, porque temos um cunho identitário próprio, porque assumimos orgulhosamente a nossa identidade, porque queremos levar a cada autarquia os valores da ecologia profunda", afirmou hoje André Silva na intervenção de encerramento do V Congresso do partido, em Lisboa.

O dirigente e deputado referiu ainda que o PAN "revê-se também no apoio a candidaturas de movimentos cívicos independentes que se mostrem disponíveis para posições progressistas, convergentes e inclusivas, bem como no envolvimento de cidadãos independentes nas nossas candidaturas".



Nas eleições autárquicas, a bandeira do PAN, "acima de tudo, será combater o maior partido português: a abstenção".



"Aproximar as pessoas à política local. Empoderá-las e levá-las a participar nas decisões das suas terras. Com humildade, adquirir uma maior capacidade de olhar para todo o território e pensar em soluções políticas integradas que tragam respostas para os problemas das comunidades. Levar os valores do PAN cada vez mais longe. Amigas e amigos, é tudo isto que vamos fazer nas autarquias, com dedicação, com entusiasmo, com compromisso", disse.









Na cerimónia de encerramento do congresso cumpriu-se um minuto de silêncio em homenagem à memória do antigo Presidente da República português Mário Soares, que morreu hoje, ato decidido por unanimidade.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%



50%

50% Muito satisfeito