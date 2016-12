Parlamento aprova condenação e pesar pela morte de embaixador russo na Turquia

O embaixador Andrei Karlov foi morto por um polícia fora de serviço enquanto discursava na abertura de uma exposição de fotografia em Ancara no início da semana.



O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, implicou Fethullah Güllen, clérigo turco exilado nos Estados Unidos, na morte, afirmando que o agente policial - membro das forças especiais antimotim e que por oito vezes fez parte da equipa de segurança do próprio chefe de Estado desde a tentativa de golpe em julho último - tinha ligações ao movimento liderado pelo clérigo.



Fethullah Güllen condenou hoje a morte do embaixador russo na Turquia e rejeitou acusações de envolvimento no homicídio.



A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de condenação e pesar pela morte do embaixador russo na Turquia, Andrey Karlov, assassinado na segunda-feira."Além de cruel e cobarde, esta criminosa ação põe em risco a segurança e imunidade do corpo diplomático, cuja missão é assegurar o diálogo e construir entendimentos entre os Estados - o exato oposto dos objetivos do terrorismo e dos fanatismos", lê-se no voto aprovado.Após a aprovação do voto de condenação e pesar pela morte de Andrey Karlovo, em que se apresenta "sentido pesar" à Federação Russa, ao povo russo e aos familiares e amigos do diplomata, os deputados respeitaram um minuto de silêncio.