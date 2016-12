Parlamento aprova voto de pesar e condenação de atentado em Berlim

Uma caça ao homem ao nível europeu está em curso para encontrar o suspeito, depois de um tribunal alemão ter emitido um mandado de prisão no continente, mais de dois dias depois o ataque, já reivindicado pelo grupo Estado islâmico (EI).



Anis Amri, um tunisino de 24 anos e um requerente de asilo que teve o seu pedido rejeitado, é o provável autor do atentado com um camião num mercado de Natal em Berlim, que deixou 12 mortos e 48 feridos na noite de segunda-feira.Uma caça ao homem ao nível europeu está em curso para encontrar o suspeito, depois de um tribunal alemão ter emitido um mandado de prisão no continente, mais de dois dias depois o ataque, já reivindicado pelo grupo Estado islâmico (EI).

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de condenação e pesar pelos atentados em Berlim, expressando pesar às famílias das vítimas, à Alemanha e ao povo alemão."Uma vez mais, a Assembleia da República reafirma a necessidade de se encontrarem respostas comuns e cooperativas que contribuam para travar o fenómeno do terrorismo e as suas causas, afirmando os valores democráticos e humanistas que distinguem o modelo de sociedade em que queremos viver", lê-se no voto.Após a aprovação do votos de condenação e pesar os deputados respeitaram um minuto de silêncio.