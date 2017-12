Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento tem um papel fundamental contra populismos e xenofobia

Marcelo falou perante Ferro Rodrigues, e representantes de todos os partidos.

Por Lusa | 19.12.17

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que o parlamento tem um papel fundamental para evitar populismos e xenofobia e advertiu para a importância de se acompanhar os movimentos sociais, não se deixando espaço para contestações inorgânicas.



Marcelo Rebelo de Sousa deixou estas mensagens perante o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e representantes de todos os partidos com assento parlamentar, que lhe foram apresentar cumprimentos de boas festas, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.



No final de uma intervenção de cerca de dez minutos, o Presidente da República disse-lhes que "é fundamental" o seu papel como deputados e o papel dos respetivos partidos políticos para "evitar populismos, xenofobias, surtos de contestação inorgânica, quer no plano laboral, quer no plano político, que têm percorrido outros países".



No seu entender, "isso não tem acontecido em Portugal, por mérito, naturalmente, da Assembleia da República, dos seus deputados, dos partidos políticos, dos parceiros económicos e sociais, naturalmente também do Governo".



Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que como Presidente da República "tem tido essa preocupação constante, de prevenir que chegue a Portugal que aquilo que, num momento de perturbação, de maior choque, de maior trauma, de maior indefinição, de maior hesitação tem justificado realidades que, apesar de tudo, pesam hoje mais na cena europeia do que pesavam há cinco, há dez ou há quinze anos".



O chefe de Estado defendeu que "isso depende da capacidade do sistema político de se afirmar, na área do Governo, como na área da oposição", e reiterou que tanto o executivo como a oposição devem ser fortes constituindo opções alternativas e "não deixando interstícios" que possam ser ocupados por movimentos fora do sistema.



O Presidente da República advertiu para "os movimentos sociais que aqui e ali podem despontar e que o sistema político e o sistema social em geral têm a obrigação de integrar, no sentido de estar atento àquilo que se move na sociedade portuguesa".



Já antes, a propósito dos incêndios deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha falado na importância de os representantes do povo, como os deputados e o Presidente da República, acompanharem "o pulsar do sentir coletivo", sem descurar os "momentos mais dolorosos".



Além de Ferro Rodrigues, estiveram nesta apresentação de cumprimentos de boas festas os vice-presidentes da Assembleia da República José Matos Correia, Jorge Lacão, José Manuel Pureza e Teresa Caeiro, e os líderes parlamentares do PSD, Hugo Soares, do PS, Carlos César, do CDS-PP, Nuno Magalhães, do PCP, João Oliveira, e do PEV, José Luís Ferreira.



Estiveram ainda presentes nesta sessão de sessão de cumprimentos, que foi seguida de um almoço com o Presidente da República no Palácio de Belém, a deputada Mariana Mortágua, em representação da direção da bancada do BE, o deputado do PAN André Silva e os secretários e vice-secretários da Mesa da Assembleia da República.