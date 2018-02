Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passos agora soldado empolga congresso

Líder cessante foi aplaudido de pé por várias vezes e avisou Rui Rio de que “não é fácil bater a geringonça”.

Por Diana Ramos | 01:30

Passados quase oito anos na presidência do PSD, Pedro Passos Coelho fez ontem à noite o discurso de despedida e, perante uma plateia que por diversas vezes o aplaudiu de pé, deixou de lado os galões de líder, para se prontificar a ser um "soldado" no apoio a Rui Rio e à união do partido.



Numa intervenção em que lembrou o caminho feito com o CDS no Governo e em que recorreu às palavras de Francisco Sá Carneiro para dizer que "o importante era responder aos problemas das pessoas", o agora ex- –líder do PSD também não poupou críticas à atual solução governativa e, em particular, ao primeiro-ministro, António Costa, que acusou de "viver da propaganda". Deu como exemplo os aumentos alegadamente cirúrgicos de pensões nos meses antecedentes à realização de eleições.



Apesar de dizer que se considera satisfeito com o comportamento positivo da economia e com o crescimento de 2,7% registado em 2017, não deixou de lembrar que 13 dos 19 países que fazem parte da zona Euro conseguiram no ano passado resultados mais positivos do que o alcançado por Portugal.



Para Passos, a explicação ficará a dever-se à atual solução governativa, razão pela qual defendeu um novo ciclo de afirmação do seu partido, que admitiu não será livre de escolhas. "Não é fácil bater a geringonça, mas é preciso bater a geringonça. Sob a liderança de Rio há essa oportunidade", afirmou o líder cessante do PSD, predispondo-se a colaborar nesse propósito, mas agora como "soldado".



"Perdem tempo com o sexo dos anjos"

Foi preciso meia hora para Rui Rio ganhar a sala. E o tema era o inevitável: o apoio a um governo minoritário do PS após as legislativas de 2019. "Não pode haver qualquer confusão: uma coisa é estarmos disponíveis para dialogar com os outros e cooperar na busca de soluções para os problemas nacionais. Coisa diferente é estarmos disponíveis para nos subordinarmos aos interesses dos outros."



Para o novo líder do PSD, "não é sequer fácil de entender a lógica das declarações de dirigentes do PS quando se apressam a dizer que a atual coligação está segura e que não faz sentido um bloco central". "Perdem tempo com o que não existe nem existirá. Perdem tempo com o sexo dos anjos. Na ânsia de marcar presença no teatro mediático esquecem-se de que não ganharam as eleições e que em nenhuma outra circunstância o PS pode liderar um Governo em face dos resultados das eleições de 2015."



Rio pediu ainda uma Justiça "mais recatada" e uma reforma do Estado que não se vergue ao politicamente correto.



"Mal era que o PSD não tivesse na fasquia a vitória"

Luís Montenegro, ex-líder parlamentar de Passos Coelho e um dos nomes apontados como rival de Rui Rio, afirmou que "mal era que o PSD não tivesse sempre na fasquia eleitoral a vitória". "Rui Rio, como todos os líderes do PSD, irá trabalhar com esse objetivo, não pode ser de outra maneira." Montenegro fará hoje uma intervenção onde, anunciou, vai "deixar alguns caminhos que o PSD" poderá seguir.



Todos dizem querer evitar o bloco central

O candidato à liderança da bancada do PSD Fernando Negrão defendeu que o congresso será de "afirmação de uma alternativa" ao Governo, afastando-se de uma ideia de bloco central. Hugo Soares, o ainda líder parlamentar, descartou a ideia de que "o fantasma" do bloco central condicione o congresso. Já Ribau Esteves, autarca de Aveiro, afirmou que "o PSD não pode ser a nova namorada do PS", exigindo um partido que seja uma "verdadeira alternativa".



PS à espera de um partido mais "construtivo"

O presidente do PS reafirmou ontem a colaboração com os parceiros à esquerda, mas admitiu que se o PSD "for mais construtivo, melhor". Carlos César falou após uma audiência com o Presidente da República. "Não andamos à procura de aliados, mas ficamos sempre felizes por ter mais interlocutores. Se o PSD que resultar deste fim de semana for mais construtivo, disponível para o diálogo e capaz de consensualizar temas de interesse nacional, ainda melhor".



"Não nos compete condicionar o líder"

O presidente do PS reafirmou ontem a colaboração com os parceiros à esquerda, mas admitiu que se o PSD "for mais construtivo, melhor". Carlos César falou após uma audiência com o Presidente da República. "Não andamos à procura de aliados, mas ficamos sempre felizes por ter mais interlocutores. Se o PSD que resultar deste fim de semana for mais construtivo, disponível para o diálogo e capaz de consensualizar temas de interesse nacional, ainda melhor".



PORMENORES

Alberto João Jardim

O ex-líder do governo regional da Madeira regressou aos congressos do PSD para "ver velhos amigos" e admitiu até fazer uma intervenção na reunião magna.



Carlos Moedas

Carlos Moedas, que afirmou ter ido ao congresso enquanto "militante de base", defendeu que o partido, por oposição ao PS, deve assumir a "estratégia de pensar o País a 5,10 e 15 anos".



Miguel Albuquerque

O líder do PSD Madeira defendeu um ponto final nas críticas internas, considerando que deve haver união em torno do líder para criar uma alternativa credível ao PS.



Santana Lopes aplaudido

Pedro Ribeiro, líder da concelhia do PSD de Lisboa, agradeceu a Santana Lopes "pela disponibilidade demonstrada" e pelo "contributo à mobilização".