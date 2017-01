Passos Coelho "gostaria muito de voltar ao Governo"

"Se as coisas já tinham passado a situação mais difícil, por que havemos de andar a destruir o que fizemos?", questionou.Pedro Passos Coelho referiu que Portugal, com este Governo, "está a perder oportunidades" em relação a outros países com quem compete, com uma economia a " crescer menos do que o necessário" e com a criação de emprego "a aumentar cada vez menos".Por isso, fez votos para que, em 2017, o Governo "aprenda com os erros" e tenha "o golpe de asa" o golpe de asa necessário para pôr a economia a crescer mais."É uma questão de confiança e de fé. Eu não acredito, mas gostaria muito de estar errado nisso e de ser surpreendido", acrescentou.Para o líder social-democrata, 2017 poderá ser o "ano da clarificação", em que "se torne claro que há um preço para este tipo de governação" do PS."Não é preciso que tudo caia no chão para que as pessoas percebam as diferenças [entre a governação do PSD e do PS]", disse ainda, em jeito de apelo ao executivo de António Costa para parar com a reversão das medidas tomadas pelo governo anterior.É que, rematou Passos Coelho, gostava de voltar ao Governo "não para fazer o que já tinha feito" mas sim para fazer "mais e melhor".