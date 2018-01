Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passos e Rio tentam desbloquear impasse

Primeira reunião após diretas servirá para tentar apaziguar deputados e gerir dossiês que estão no Parlamento.

Por Diana Ramos | 01:30

Rui Rio, o presidente eleito do PSD, reúne-se hoje com Passos Coelho, o líder cessante, para alinhavarem posições sobre os dossiês que estão parados na Assembleia da República. O Pacto da Justiça e as alterações ao financiamento partidário, vetadas pelo Presidente da República, são os dossiês que terão mais peso na conversa, segundo apurou o CM.



No primeiro encontro após as diretas, e numa altura em que a bancada parlamentar está dividida, Rio e Passos vão hoje tentar desbloquear o impasse em torno dos trabalhos parlamentares. Segundo fontes sociais-democratas, a conversa passará pela "passagem de informação de situações que estão em banho-maria". "O Parlamento não pode ficar à espera da agenda partidária", diz um deputado.



Uma outra fonte lembra que este momento "obriga a conciliação", até porque o ambiente entre os deputados – divididos depois de parte da bancada ter apoiado Santana Lopes – continua tenso. "A reunião de amanhã servirá para amenizar tudo", adianta a mesma fonte.



Dentro do partido e entre os mais próximos de Rui Rio é claro que "a Assembleia está pendurada por causa do PSD". "Os principais setores da Justiça já informaram os deputados sobre as suas posições para um pacto e o Parlamento tem de se pronunciar", diz ao CM um dirigente do PSD, lembrando que também o polémico dossiê da lei de financiamento dos partidos vai voltar ao debate logo após o congresso. Para já, sabe o CM, Rio não tem pressa em resolver o problema da direção da bancada.



Também as propostas sobre a criação de um código de conduta para os deputados e a criação de regras sobre o lóbi – do PS – faz parte da lista de tarefas a concertar. O CM sabe que o deputado Marques Guedes estava a preparar uma proposta sobre o enriquecimento ilícito, mas acabou por colocar a iniciativa na gaveta até receber novas instruções.