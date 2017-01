Passos prepara equipa com independentes

O coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, não fala sobre nomes e prefere lançar um desafio ao Governo, depois do repto do Presidente da República: a descentralização de competências das autarquias.



Nos centristas, já ninguém contava com o apoio ‘laranja’ a Cristas, mas a líder democrata-cristã preferia não ter sabido deste desfecho pelos media.O coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, não fala sobre nomes e prefere lançar um desafio ao Governo, depois do repto do Presidente da República: a descentralização de competências das autarquias.

O presidente do PSD, Passos Coelho, quer uma equipa com vários independentes para a Câmara de Lisboa, numa altura em que surgem nomes como o de José Eduardo Moniz, atual dirigente da SAD do Benfica, na lista para liderar a candidatura dos sociais-democratas à capital.Da direção do PSD, ninguém confirma o convite. Mais: há quem garanta que o próprio recusou. Ao que oapurou, José Eduardo Moniz ainda não terá fechado a decisão. Otentou contactar Moniz, mas sem êxito. Por seu turno, José Eduardo Martins, coordenador do programa eleitoral para Lisboa, a convite da concelhia do PSD/Lisboa, não comenta nomes para a capital e apenas assegura que o programa estará completo na próxima semana.Neste processo, que está longe de ser pacífico dentro do PSD, também há a assinalar o incómodo da líder centrista. Assunção Cristas esperava ter recebido um telefonema de Passos Coelho antes de o próprio anunciar, durante o fim de semana, que os sociais-democratas teriam uma candidatura própria em Lisboa sem qualquer ligação ao CDS.