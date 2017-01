Patrões sem plano B para chumbo da TSU

O que achou desta notícia?







Os patrões foram ontem a Belém discutir com Marcelo Rebelo de Sousa a polémica do chumbo prometido na Taxa Social Única (TSU) mas viraram as atenções para o Governo. As confederações avisam de que não há plano B e que o Governo tem de cumprir o acordo que assinou em sede de concertação social."Não falámos em nenhuma alternativa, nem com o Governo nem com o senhor Presidente da República, sobre esta matéria. As alternativas que tínhamos a negociar, negociámos durante quatro meses para chegar à assinatura do acordo no dia 22 de dezembro. Não vamos abrir novamente esse dossiê enquanto esta fase da negociação, agora na Assembleia da República, não estiver esgotada", afirmou o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). João Machado falava em nome das confederações patronais e disse estar convicto de que o Parlamento "terá o discernimento de perceber a importância de um acordo de concertação social em Portugal" e dar luz verde à redução de 1,25% na Taxa Social Única.Mas a esquerda e o PSD mantêm-se firmes. Catarina Martins, do BE, diz que nem aceita alternativa para compensar patrões. Jerónimo de Sousa, do PCP, rejeita um plano B.