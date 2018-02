Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paula Teixeira da Cruz acusa Rio de "traição" por escolha de Elina Fraga

Em causa, está o facto de a ex-bastonária dos advogados ter dirigido várias críticas à, naquela altura, ministra da Justiça.

23:24

A ex-ministra Paula Teixeira da Cruz está a acusar Rui Rio de traição por ter escolhido Elina Fraga para vice-presidente do partido.



Em causa está o facto de Elina Fraga ter sido a protagonista de diversas ações de crítica a Teixeira da Cruz, enquanto ministra da justiça, entre 2011 e 2015.



Citada pelo Observador, a atual deputada considera que esta escolha de Rio representa que "todos aqueles que criticaram e atacaram Pedro Passos Coelho e o seu Governo nas horas mais difíceis estão agora a ser premiados. Esse prémio tem nome: chama-se traição", afirmou.



Enquanto bastonária dos advogados, Elina Fraga chegou mesmo a apresentar uma queixa-crime contra todos os membros do Conselho de Ministros do governo PSD/CDS, acusando-os de atentado ao Estado de Direito, por causa do novo mapa judiciário.