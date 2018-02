Paula Teixeira da Cruz diz que eleição de Negrão não está legitimada

Deputada critica o novo líder da bancada parlamentar do PSD e devolve "em dobro" acusações de falta de ética.

21:16

A deputada social democrata Paula Teixeira da Cruz criticou esta quinta-feira Fernando Negrão se ter assumido como novo líder da bancada parlamentar do PSD com uma votação que não passou dos 39,7% dos votos. E contra-atacou nas acusações que Negrão fez de falta de ética aos seus correlegionários.

"As acusações de falta de ética à bancada proferidas pelo dr. Negrão, eu devolvo-as nem dobro", disse Paula Teixeira da Cruz ao Observador.

A parlamentar, que no fim de semana criticou duramente Rui Rio por ter convidado Elina Fraga para a Comissão Política do Patido, diz que "falta de ética é não aceitar a liberdade de voto (...) ética significa o bem comum". E acrescenta: "Há outro problemas que o dr. Rui Rio tem de resolver: o seu candidato teve 35 votos em 89 deputados e com isso sente-se legitimado"



"A liderança da bancada do PSD não está legitimada nem do ponto de vista político nem do ponto de vista jurídico", acrescenta a deputada.

Teixeira da Cruz diz que o partido caminha por terrenos perigosos: "É de respeitar a liberdade de cada um. Ou se respeita ou não se respeita. Ou temos um partido democrático, como sempre tivemos, ou temos um partido que tem uma linha próxima do estalinismo".

A deputada ressalva, porém, que não se chegou a esse limite: "Para mim, é uma linha vermelha, espero que não seja demasiado cedo para saber se é assim". Paula Teixeira da Cruz diz que pretende manter-se no Parlamento até ao final da legislatura