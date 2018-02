PCP, Bloco e Verdes exigem reversão da privatização dos CTT

Partidos de esquerda juntam aos protestos que levaram milhares de trabalhadores às ruas de Lisboa.

Por Lusa | 19:07

PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista 'Os Verdes' juntaram-se esta sexta-feira aos trabalhadores dos CTT, que se manifestaram em Lisboa para exigir a reversão da privatização da empresa. Os partidos de esquerda voltaram a exigir ao Governo que volta a integrar a empresa na esfera pública, contestando o plano de encerramento de balcões em curso.

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, considera que o "atentado contra o interesse nacional" dos CTT merecia outra posição de PSD, PS e CDS-PP, acusando os socialistas de não se libertarem dos "interesses do grande capital".

"Aquilo que está a acontecer nos CTT é um atentado contra o interesse nacional, contra os trabalhadores, contra as populações, contra o interesse público, que merecia outra posição por parte do PSD, do CDS e do próprio PS, que procuram lavar as mãos da responsabilidade que tiveram na privatização, no agravamento da situação, não ouvindo os trabalhadores, nem as populações", disse Jerónimo de Sousa aos jornalistas, depois de se juntar, nas imediações da Assembleia da República, à manifestação em defesa dos CTT.

Na quinta-feira, o parlamento rejeitou diplomas do PCP e do PEV para a recuperação do controlo público dos CTT e um projeto de resolução do BE para a rescisão do contrato de concessão por incumprimento, tendo o PS votado contra ambas as iniciativas.

Questionado sobre o voto contra do PS, Jerónimo de Sousa foi perentório ao reafirmar que "existe nesta nova fase da vida política nacional uma contradição insanável".

"Reconhecemos que há avanços, mas em questões de fundo, em questões estruturais, infelizmente o que verificamos é que o PS continua a alinhar com PSD e CDS. O PS não se libertou da submissão das orientações da União Europeia e particularmente - não gostam deste palavrão - não se libertam dos interesses do grande capital", criticou.

Sobre se há condições para esperar pelos resultados do grupo de trabalho que vai ser criado, o líder do PCP foi perentório: "costuma dizer-se - e eu estou aqui há muitos anos na Assembleia [da República] - que quando não se quer fazer nada, cria-se um grupo de trabalho". "Espero que isso não aconteça mais uma vez. O que era importante era uma posição política de fundo por parte do Governo, por parte do PS", pediu

Bloco lamento chumbo de proposta de reversão

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, lamentou esta sexta-feira que o parlamento tenha rejeitado a proposta do BE para a rescisão do contrato de concessão dos CTT, avisando que é preciso "agir depressa" antes que os acionistas privados destruam a empresa.

Catarina Martins juntou-se, ao início da tarde, ao arranque da manifestação dos CTT, no Marquês de Pombal, em Lisboa, onde disse aos jornalistas que "se nada for feito, os acionistas privados destroem os CTT e, por isso, é preciso agir depressa".

"Infelizmente, a proposta que o Bloco de Esquerda fez ontem mesmo foi rejeitada pelos outros partidos. Lamentamos porque era uma proposta que permitia no imediato e sem custos para o Estado ter o serviço postal público", disse.

Na quinta-feira, o parlamento rejeitou diplomas do PCP e do PEV para a recuperação do controlo público dos CTT e um projeto de resolução do BE para a rescisão do contrato de concessão por incumprimento, tendo este último tido os votos contra do PS, PSD, CDS-PP, PCP e PEV e os votos favoráveis do PAN e do BE.

"Nós queremos sempre acreditar que estamos de boa-fé, mas temos sempre que nos perguntar: se os CTT estão neste momento a despedir trabalhadores, a fechar estações, nós podemos mesmo estar meses num grupo de trabalho, enquanto os acionistas privados retiram todo o património aos CTT e despedem aos seus trabalhadores, ou precisamos de agir agora?", observou.

Na opinião de Catarina Martins, o Estado não pode limitar-se a pensar o que vai fazer perante a situação atual dos CTT e, por isso, é preciso agir para "defender o serviço público".

"Esta proposta do Bloco pode ser sido rejeitada, mas julgo que a manifestação de hoje e a posição de muitos autarcas terá que fazer com que haja ações consequentes nos próximos tempos", anteviu.

Verdes dizem que privatização foi "motor para a destruição dos CTT"

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) insistiu na reversão da privatização dos CTT - Correios de Portugal, que classificou como "o motor para a destruição", de forma a acabar com a "pouca vergonha" na prestação de serviço postal universal.

"É a solução que consideramos fundamental para acabar com esta pouca vergonha que é a destruição massiva do serviço público postal em Portugal, que é um serviço fundamental para as populações, com o despedimento de trabalhadores, o encerramento de balcões, os atrasos na entrega do correio e as longas filas de espera", disse à agência Lusa a deputada do PEV Heloísa Apolónia.

Falando à Lusa no final da manifestação que, esta tarde, reuniu em Lisboa trabalhadores dos CTT, utentes e autarcas (de juntas de freguesia e câmaras municipais) de todo o país, a deputada ecologista vincou que a situação atual dos Correios é "absolutamente inadmissível e a privatização foi o motor para toda esta destruição".