Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP critica projeto do PS sobre direito a desligar" do trabalhador

Rita Rato alertou que terão como resultado uma "fragilização dos direitos" do trabalhador, que já têm legalmente definidos os horários de trabalho.

Por Lusa | 12:07

O PCP criticou hoje duramente o projeto do PS e diplomas de outros partidos sobre o direito do trabalhador a "desligar" a ponto de dizer que são "graves e perversos", por legalizar o que "já é ilegal".



Independentemente de os projetos poderem "ser bem intencionados", a deputada do PCP Rita Rato alertou que terão como resultado uma "fragilização dos direitos" do trabalhador, que já têm legalmente definidos os horários de trabalho, por exemplo.



A base destas propostas de alteração ao código laboral é "grave e perversa" por "legitimar o que, à luz da lei, já é ilegal" - o direito dos empregadores contactarem com os trabalhadores fora do seu horário de trabalho.



O BE também se mostrou contra a proposta do PS, mesmo depois de uma alteração de última hora, possibilitando o contacto com o trabalhador em casos de grande urgência, mas foi menos duro nas críticas.



Para o deputado bloquista José Soeiro, que reconheceu que há já direitos regulados, o importante é que a "lei deve dar um passo à frente" e" impor às empresas o "dever de não contactarem com o trabalhador" fora do seu horário de trabalho.



A solução passa pelo reforço da proteção dos trabalhadores e não por regular o contacto do trabalhador pela empresa através de regulamento interno, como sugerem os socialistas.



Vanda Guimarães, do PS, fez, durante o debate, um apelo ao consenso no debate na especialidade, mas avisou que os socialistas discordam que se associe ligar o direito a desligar ao assédio.



Por outro lado, a deputada socialista disse não concordar que fique consagrado na lei a impossibilidade absoluta de a empresa contactar o trabalhador fora do seu horário de trabalho.



Os projetos de lei sobre a regulação do descanso do trabalhador, ou direito ao "desligamento", vão baixar, sem votação, à comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, disseram à Lusa deputados do PS e do BE.



A decisão só será tomada no final da sessão de hoje do plenário da Assembleia da República, após o debate dos diplomas do BE, PAN, PEV, PS, PCP e CDS-PP, que começou às 10h00.



Depois do diploma baixar à comissão, os deputados têm um prazo de dois a três meses para fazer o trabalho de especialidade, negociando alterações aos diplomas. No final do processo, o plenário vota na generalidade, especialidade e votação final global.