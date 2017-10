Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP e Bloco questionam Governo sobre negociações com técnicos de diagnóstico e terapêutica

Almerindo Rego sublinhou que o Ministério da Saúde continua a não cumprir os acordos estabelecidos.

Por Lusa | 04.10.17

Os grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda vão questionar o Ministério da Saúde sobre as negociações com os técnicos de diagnóstico e terapêutica, que têm uma greve agendada para este mês.



O presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) foi esta quarta-feira ouvido na comissão parlamentar de Saúde e disse que o acordo negocial que tinha sido firmado sobre os diplomas de carreira foi violado pelo Governo em Conselho de Ministros.



Segundo Almerindo Rego, o que tinha sido acordado entre sindicatos e Governo era uma quota de 30% de lugares de topo de carreira para os profissionais de diagnóstico e terapêutica. Contudo, em Conselho de Ministros, essa quota foi diminuída para 15%.



O presidente do STSS lembrou ainda aos deputados que o calendário negocial previa que até final de setembro estivessem negociadas matérias essenciais para a nova carreira profissional, como os mecanismos de transição na carreira ou tabelas salariais.



Almerindo Rego sublinhou que o Ministério da Saúde continua a não cumprir os acordos estabelecidos, mesmo em matérias que não têm incidência financeira no Orçamento de Estado.



O sindicalista lembrou que a greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica está prevista para os dias 12 e 13 de outubro e, caso nada se altere, a partir do dia 20 de outubro os profissionais avançarão para uma greve por tempo indeterminado.



Perante as queixas do Sindicato, os grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda indicaram na reunião da comissão que vão enviar ainda esta quarta-feira ao Ministério da Saúde questões sobre as negociações e sobre o não cumprimento do calendário negocial.