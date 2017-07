Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP leva a votos resolução a propor regresso da PT ao Estado

Jerónimo de Sousa anunciou no final do debate no parlamento.

Por Lusa | 16:53

O PCP vai levar a votos no parlamento, após as férias de verão, um projeto de resolução em que defende o regresso da PT ao controlo público, agora propriedade da multinacional Altice, anunciou esta quarta-feira o deputado comunista Bruno Dias.



O anúncio do projeto de resolução com essa recomendação ao Governo, foi anunciada pelos comunistas no final de um debate de atualidade, no parlamento, em que o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, fez a defesa do regresso da PT ao controlo do Estado.



O projeto de resolução, que não é uma lei, mas que faz recomendações, coloca "em cima da mesa o regresso da PT ao controlo público".



"É a única maneira de garantir que a PT está ao serviço do povo e do país", afirmou.



Dado que esta quarta-feira é o último dia de trabalhos antes das férias, e o texto será entregue esta tarde na mesa da Assembleia da República, a resolução só será discutida e votada em setembro, quando os deputados regressarem aos trabalhos parlamentares.



No debate, PSD e CDS-PP insistiram no ataque ao PS e aos seus parceiros na maioria parlamentar, PCP e BE, lembrando que quem decidiu a privatização, no ano 2000, foi um Governo socialista, então liderado por António Guterres e de que fazia parte António Costa, hoje chefe do executivo.



À esquerda, PCP e PEV recordaram, por três vezes, que foi um Governo de Cavaco Silva a dar inicio à privatização.



À direita, o deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, acusou os partidos de esquerda de ajudarem a "branquear" o passado da empresa hoje detida pela Altice e lembrou os negócios com a brasileira Oi e a perda de valor da PT, que "já vem de longe".



O PSD, através de Adão Silva, foi duro nas palavras, lembrando que o responsável pela privatização "foi José Sócrates e o seu Governo" e que foram os socialistas que "usaram e abusaram da empresa" e a "desbarataram num caldo de negócios obscuros e ruinosos", numa estratégia de "marialvismo económico".



Pelo Bloco de Esquerda, o deputado José Soeiro denunciou o "comportamento abutre da Altice" e manifestou a sua solidariedade com os trabalhadores que agendaram esta semana uma greve.



O deputado do PS Pedro Coimbra afirmou que os socialistas são a favor do cumprimento das leis, nomeadamente as laborais, assim como a necessidade de as entidades reguladores cumprirem o seu papel.