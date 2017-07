Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP quer Governo a travar compra da TVI e PT sob "controlo público"

Jerónimo de Sousa diz que objetivo é colocar o "setor das telecomunicações ao serviço do povo e do país".

Por Lusa | 16:20

O secretário-geral do PCP avisou esta quarta-feira que o Governo "tem as condições e a obrigação" de travar a compra da TVI pela Altice e defendeu que a PT deve voltar ao "controlo público".



"O Estado português detém os instrumentos necessários para travar a fraude em curso e reverter o processo de destruição da PT, e tem as condições e a obrigação de intervir, evitando uma aquisição da TVI por parte da Altice e as consequências para o país", afirmou o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, na abertura de um debate de atualidade sobre a PT, na Assembleia da República.



Para o líder comunista, "é preciso coragem e determinação para escolher entre os interesses nacionais" e o "poder de uma multinacional".



O PCP, afirmou, assume a "determinação e coragem" de a PT voltar ao "controlo público".



Para o líder comunista, o executivo "pode e deve opor-se" - à "liquidação" da empresa - e criar condições para garantir a PT "como empresa de capitais nacionais, sob controlo público.



O objetivo, disse Jerónimo de Sousa, é colocar o "setor das telecomunicações ao serviço do povo e do país".



Para o secretário-geral comunista, o negócio da compra da Media Capital pela Altice, "a concretizar-se", com a junção da operadora MEO, daria a esta empresa "um enorme e inadmissível" poder".



Uma operação, concluiu, "contrária aos interesses nacionais" resulta em "maior concentração no setor, ameaça postos de trabalho e a vida democrática do país".



O que está a acontecer na PT, sintetizou, é "resultado de uma política de direita" de vários governos "do PS, PSD e CDS".



Jerónimo fez o "filme" dos últimos 23 anos, em que a privatização "começou com o PSD de Cavaco Silva, terminou com a eliminação da 'golden share', numa das primeiras medidas tomadas pelo Governo PSD/CDS, de braço dado com a 'troika'".