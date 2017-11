Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP trava nova taxa do sal e da batata frita

Governo perde receita de 30 milhões de euros em 2018 e cria brecha na ‘geringonça’.

Por Cristina Rita | 01:30

O PCP vai chumbar o novo imposto sobre o sal, conhecido também como a taxa da batata frita, uma vez que incide sobre estes produtos, bem como biscoitos, cereais e bolachas. Assim, a medida prevista no Orçamento do Estado de 2018 cai por terra.



O Governo estimou 30 milhões de euros de arrecadação de receita para o próximo ano, com uma taxa de oito cêntimos por cada quilo de sal.



A confirmação, já esperada, do chumbo surgiu ontem pela voz do líder parlamentar do PCP, João Oliveira. "É conhecida a discordância do PCP com essa opção", disse, em entrevista ao ‘Observador’.



Também o PSD e o CDS devem opor-se à proposta, por isso, o PS só conta com o Bloco de Esquerda, o que não chega para viabilizar a medida.



Hoje, termina o prazo de entrega de propostas de alteração ao Orçamento de 2018 e o BE, por exemplo, propôs ao Governo uma dotação de 200 milhões de euros para apoiar a agricultura familiar ou informal nas áreas devastadas pelos incêndios.



"Em Santa Comba Dão, 80% dedicam-se à agricultura familiar", exemplificou ao CM Pedro Soares, do BE. Assim, o Estado poderia dar até 5 mil euros a fundo perdido às pessoas afetadas para retomar aquela atividade.



Taxa de Solidariedade

O PCP propõe, no Orçamento de 2018, um aumento da Taxa Adicional de Solidariedade de 2,5% para 3% nos rendimentos entre 80 mil e 250 mil euros.



Contribuição audiovisual

O PCP quer isentar as autarquias do pagamento da contribuição do audiovisual porque considera "desproporcionado" que se pague a taxa nas contas da luz da iluminação pública.



Abono de família

O PCP quer sete escalões no abono de família em 2018 em nome da universalização daquele apoio social.