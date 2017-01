PCP propõe alterações e não eliminação dos decretos sobre Carris e STCP

O PCP anunciou esta terça-feira que vai agendar para fevereiro as suas apreciações parlamentares dos decretos sobre a municipalização de Carris e STCP acompanhadas de propostas de alteração e não de pedidos de cessação de vigência dos diplomas.



Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, explicou que o agendamento será feito na quarta-feira em conferência de líderes, previsivelmente para a segunda quinzena de fevereiro.



Sobre o sentido das propostas de alteração, João Oliveira sublinhou que o PCP "é contra a municipalização" quer da Carris quer da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto) e irá defender uma solução que passe "pela integração das empresas no Setor Empresarial do Estado".









"A nossa perspetiva não é contribuir para criar dificuldades às empresas públicas de transportes", salientou o deputado comunista.



Jerónimo desdramatiza tensão com o PS Questionado porque não apresenta uma cessação de vigência - uma vez que se opõe à solução em vigor, a municipalização - João Oliveira respondeu: "A cessação de vigência tem um problema que é óbvio, criar a dúvida sobre o que aconteceria às empresas, num momento em que os decretos-lei já produzem efeitos". O secretário-geral do PCP também comentou o pedido de apreciação parlamentar da municipalização da Carris, afirmando que os comunistas vão fazer propostas "sem dramas" sobre o futuro da empresa que passa a depender da Câmara de Lisboa. "Vamos elaborar as propostas que melhor sirvam os objetivos, particularmente dos trabalhadores, do interesse público, sem dramas, no diálogo e contando com a opinião de todos", afirmou Jerónimo de Sousa após uma reunião, em Lisboa, com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Confagri). A declaração do líder comunista foi feita quase em simultâneo com o anúncio do PCP, no parlamento, de que irá agendar para fevereiro as suas apreciações parlamentares dos decretos sobre a municipalização de Carris e STCP acompanhadas de propostas de alteração e não de pedidos de cessação de vigência dos diplomas.





