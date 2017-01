Porta-voz de Cristas diz que PSD tornou 'mais difícil' tirar socialistas de Lisboa

Por último, João Gonçalves Pereira quis deixar bem claro que terá havido conversações entre Assunção Cristas e o líder do PSD, contrariando Pedro Passos Coelho, quando este sugeriu que não existia coligação porque Cristas teria decidido avançar sem esperar por aval do Partido Social Democrata.

João Gonçalves Pereira, o porta-voz da campanha de Assunção Cristas, disse em declarações ao Público, que a responsabilidade de não existir uma coligação entre o CDS e o PSD para concorrer à Câmara Municipal de Lisboa é dos sociais democratas."Houve uma falta de disponibilidade e de interesse por parte do PSD em criar um projeto comum. (...) Se não há coligação entre os dois partidos, não é por falta de disponibilidade e de vontade do CDS", afirmou o vereador do CDS em Lisboa.O porta-voz assume ainda que a inexistência de coligação entre os dois partidos poderá implicar uma nova vitória dos socialistas em Lisboa. "Não acho que a hipótese de o centro-direita tirar a câmara ao PS esteja completamente excluída, mas torna o caminho mais díficil", assumiu.