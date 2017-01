Portugal não cumpre regras da UE de partilha de dados contra o terrorismo

Segundo informa ainda o Diário de Notícias, uma fonte do gabinete da ministra da justiça, Francisca Dunem, garantiu que a governante está a "resolver os vários assuntos pendentes em matéria de cumprimento de obrigações internacionais".









A decisão de trocar este tipo de informações de uma forma mais veloz no que toca ao combate ao terrorismo e a outros crimes graves foi tomada em 2008 em Prüm, na Alemanha. A decisão visava que até ao ano de 2011, todos os 27 Estados Membros deveriam ter as suas bases de dados de ADN, impressões digitais e registo de veículos e matrículas ligadas em rede para que tais informações possam ser consultadas. No entanto, atualmente Portugal só está a partilhar uma base de dados de perfis de ADN, mas com um número muito pequeno.Segundo informa ainda o Diário de Notícias, uma fonte do gabinete da ministra da justiça, Francisca Dunem, garantiu que a governante está a "resolver os vários assuntos pendentes em matéria de cumprimento de obrigações internacionais".

Portugal é um dos cinco países da União Europeia que não cumpre integralmente a partilha de informações de segurança antiterrorista com os restantes Estados Membros. Quem o denuncia é o ministro do interior da Baviera da União Social-Cristã, partido aliado da União Democrata-Cristã, da chanceler alemã, Angela Merkel.O ministro defende que os países que não cumprem as ordens da UE em matéria de segurança devem sair da livre circulação do espaço Schengen. O governante recordou até que tanto o terrorista autor do atentado de Berlim em dezembro do ano passado e o refugiado afegão acusado de violar e assassinar uma estudante em Friburgo já tinham cadastro em Itália e na Grécia, informação que nunca foi partilhada.Segundo o Diário de Notícias, a juntar-se a Portugal, também a Itália, a Grécia, a Irlanda e a Croácia estão a ser alvo de um processo de infração por parte da União Europeia.