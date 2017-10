Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses preferiam comprar carro a Rui Rio

Rio visto como o melhor para liderar o PSD, melhor para primeiro-ministro e melhor para fazer frente a António Costa.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Melhor para primeiro-ministro, melhor para líder do PSD e melhor para combater António Costa. De acordo com a sondagem CM/Aximage, Rui Rio é o favorito dos eleitores na corrida à presidência do PSD. Para perceber de que forma os portugueses confiam nos dois candidatos, a sondagem perguntou em quem confiariam os eleitores se ambos estivessem a vender um carro em segunda mão: 56% escolheriam o carro vendido por Rui Rio; enquanto só 25,8% preferiam comprar a viatura de Santana Lopes.



A sondagem dá uma clara vantagem a Rui Rio. Quando questionados sobre quem seria o melhor líder para o PSD, 67,5% dos inquiridos responderam Rio e apenas 23,9% referiram Santana Lopes.



Mas são os militantes do PSD que escolhem o novo líder. Entre os eleitores do partido, Rio também é o preferido. Está 35 pontos à frente de Santana como melhor para primeiro-ministro, tem 36 pontos de vantagem quanto a quem é melhor para líder do PSD e está a 39 pontos de distância quando a pergunta é ‘quem é o melhor para combater António Costa?’.



"São números que nos motivam e agradam e estão em sintonia com o que vemos no terreno", disse ao CM Salvador Malheiro, coordenador de campanha de Rui Rio. Já a candidatura de Santana assinala as diferenças entre esta sondagem e a do ‘Expresso’ dizendo que "alguma delas só pode ser brincadeira. O futuro dirá qual".



O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Santana Lopes, que apresenta hoje a candidatura em Santarém, às 16h, é visto como um político mais próximo das pessoas, mais moderno e influente do que Rio. Mas é também visto como o mais oportunista e indeciso.



Já Rui Rio é entendido como o mais trabalhador, honesto e competente. Em sentido inverso, é também visto como o mais arrogante.