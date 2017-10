Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prejuízo de 47 milhões na CGD até setembro

Negócio em Portugal dá contributo negativo de 226 milhões. Custo com pessoal cai 8%.

Por Beatriz Ferreira e Bruno de Castro Ferreira | 01:30

A Caixa Geral de Depósitos registou prejuízos de 47 milhões de euros até setembro. O negócio em Portugal pesou nas contas e deu um contributo negativo de 226 milhões de euros.



Ainda assim, o prejuízo caiu 75% em relação aos 189 milhões de euros verificados no mesmo período de 2016, divulgou ontem Paulo Macedo, presidente executivo do banco público. "Foi um resultado menos negativo do que se previa no plano estratégico", garantiu o ex-ministro, acrescentando que "no próximo ano, a Caixa terá resultados positivos".



Foi a atividade internacional a que mais contribuiu para o resultado líquido consolidado, com um lucro de 179 milhões de euros. Já a atividade doméstica resultou num prejuízo de 226 milhões de euros.



O produto bancário da Caixa aumentou 45%, para 1668 milhões de euros, valor influenciado pelo aumento das comissões em 2% (num total de 342 milhões de euros).



O banco público reduziu em 8% os custos com pessoal. Desde janeiro, saíram da CGD 300 pessoas e até ao final do ano devem sair outros 260 funcionários. O número pode aumentar de acordo com a quantidade de pedidos de rescisão ou de reforma antecipada.