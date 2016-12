Presidente bebe ginjinha no Barreiro em "tradição única" no país

O Presidente enalteceu por várias vezes a "tradição única" que hoje acompanhou no Barreiro, e adiantou que hoje à noite vai visitar uma unidade hospitalar e passar a meia-noite de 25 de dezembro com os profissionais da referida unidade e também os doentes: "Quero estar à meia-noite junto daqueles que não podem estar com as famílias e vão estar numa unidade hospitalar", disse.



E concretizou: "O jantar familiar vai ser mais curto um bocadinho".



Foram centenas as fotografias e cumprimentos distribuídos pelo Presidente nesta tarde, como constatou a agência Lusa no local, e foram repetidos os incentivos dos populares ao "Presidente do povo", como chegou a ser ouvido nas ruas barreirenses.



Ao lado do chefe de Estado estava o autarca do Barreiro, o comunista Carlos Humberto Carvalho.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bebeu hoje à tarde uma ginjinha no Barreiro, "tradição única" no país na véspera do dia de Natal.O chefe de Estado chegou à cidade do Barreiro, distrito de Setúbal, pouco depois das 15:30, e centenas de pessoas aguardavam Marcelo, que brindou os presentes com muitas fotografias e cumprimentos.A passagem do Presidente da República pelo concelho arrancou na "Tasca da Galega", local emblemático do centro do Barreiro e onde partilhou, "neste dia lindo", como disse, um "ambiente excecional" com os locais.