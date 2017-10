Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente constata "preocupante situação de reservas de água" na Aguieira

Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje a barragem no distrito de Coimbra.

Por Lusa | 18:55

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje a barragem da Aguieira, no distrito de Coimbra "inteirando-se da preocupante situação das reservas de água", divulgou o Palácio de Belém.



"O Chefe de Estado esteve esta tarde na barragem da Aguieira, inteirando-se da preocupante situação das reservas de água", lê-se na nota publicada no sítio da internet da Presidência da República.



A Presidência descreve que, "numa envolvente de desolação, no meio de floresta ardida, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa trocou impressões com os técnicos ali presentes, que referiram que em vinte anos nunca viram um nível tão baixo da barragem".



A visita à barragem da Aguieira, que não constava da agenda do Presidente divulgada previamente, acontece numa altura em que mais de 80% do território de Portugal continental está em seca severa.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o verão de 2017 foi quente e extremamente seco, com temperaturas médias do ar superiores e quantidades de precipitação inferiores ao normal.



O Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) revelou que, no final de setembro, mais de 80% de Portugal continental estava em seca severa e a quantidade de água armazenada tinha voltado a descer em todas as bacias hidrográficas de Portugal continental, na comparação com agosto.



A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) tem advertido que a situação pode ser de "calamidade" se o próximo inverno for seco, porque mais de uma centena de municípios depende de captações precárias de água que poderão secar.