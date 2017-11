Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente contesta avareza do Estado

Marcelo lembra falta de tributo e plena justiça Saúde. Novo apelo a pacto de regime.

Por Cristina Rita | 01:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, colocou ontem o dedo na ferida: a avareza do Estado para os ex-combatentes.



"Memória tantas vezes que tarda em traduzir-se em plena justiça, até porque a nação, sempre tão pródiga a recorrer aos nossos combatentes, às vezes se tem manifestado tão avara em pagar-lhes o correspondente tributo", declarou o também Comandante Supremo das Forças Armadas na cerimónia comemorativa do 99º aniversário do Dia do Armistício, 96º aniversário da fundação da Liga dos Combatentes, 43º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e evocação do centenário da Grande Guerra.



Mais tarde, no Congresso dos Estudantes de Medicina, Marcelo pediu um pacto de regime e um debate sobre o futuro da Saúde entre PS e PSD. Mas reconheceu aos jornalistas que a tarefa não é fácil. E o ideal seria "manter o prestígio da natureza social e o serviço crucial aos portugueses".



O Chefe de Estado discursou perante os estudantes de Medicina assumindo-se como um "hipocondríaco militante" e deixou ainda mais alguns avisos ao Executivo, desta feita sobre os incêndios. O Presidente disse que promulgou um conjunto de diplomas sobre os incêndios porque eram urgentes, mas é preciso fazer muito mais.



Pormenores

Cativações

O Chefe de Estado está preocupado com o nível de cativações de despesa no Orçamento de 2018 e ontem lembrou o trabalho a fazer esta semana: ver, artigo a artigo, o que é possível fazer nas contas de 2018.



Apoio a sem-abrigo

Marcelo Rebelo de Sousa distribuiu e ajudou a preparar ontem refeições para os sem-abrigo em Lisboa, visitando vários pontos de apoio.



Seca severa

O Presidente da República ficou chocado com a seca severa mas "não atira a pedras a ninguém", nem ao Governo nem aos autarcas.