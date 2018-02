Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República felicita jovens distinguidos pela revista Forbes

Marcelo considera-os o "espelho e promessa da juventude em Portugal".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira os jovens portugueses com menos de 30 anos distinguidos pela revista Forbes, considerando-os "espelho e promessa da juventude em Portugal".



"A todos, o Presidente da República felicita e em todos se revê, como espelho e promessa da juventude de Portugal", lê-se numa nota publicada no sítio da internet da Presidência da República.



A revista Forbes distinguiu, numa lista de 30 jovens europeus com menos de 30 anos, três jovens portugueses: o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres Marcelino Sambé, as empresárias da 'startup' "Chic by Choice" Filipa Neto e Lara Vidreiro e o presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos.



"O reconhecimento internacional de jovens portugueses é sempre um motivo de regozijo, pelo que significa de esperança no futuro, garantia de renovação e estímulo à iniciativa e ao empreendedorismo", considera o Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa recebeu assim, com "muita satisfação" a "distinção feita pela prestigiada revista Forbes a quatro portugueses com menos de 30 anos, em áreas tão distintas como a dança, o empreendedorismo e a inovação e a política".