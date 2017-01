Presidente da República lamenta morte de antigo autarca Artur Trindade

"Nessas funções e ao longo de quatro décadas foi um incessante defensor dos municípios e das suas populações. Nunca baixou os braços no trabalho pela autonomia e pela valorização do poder local, o que lhe granjeou o respeito de tantos que com ele trabalharam", realçou.O antigo secretário-geral da ANMP morreu na segunda-feira aos 70 anos, anunciou a organização, que lamentou "profundamente a morte" do seu anterior secretário-geral.O antigo autarca, eleito pelo PSD, foi homenageado em outubro em Porto de Mós e recebeu também o prémio do poder local dos autarcas sociais-democratas em 2016.Artur Trindade exerceu também funções na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).A Câmara de Porto de Mós decretou três dias de luto municipal na sequência da morte do seu antigo presidente, com a colocação da bandeira do município a meia haste.De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, o corpo de Artur Trindade encontra-se em câmara ardente na Capela Velório de Mira de Aire, sendo que a cerimónia fúnebre terá lugar hoje, pelas 16:00, na Igreja Matriz de Mira de Aire.