Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República pede "ambição" na luta contra o cancro de mama

Marcelo afirma que Portugal está "no coração de uma profunda mudança em ciências e tecnologia".

15:07

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu hoje "ambição" na luta contra o cancro da mama, destacando que Portugal está "no coração de uma profunda mudança em ciências e tecnologia".



"Vejo ambição e atenção às vozes das doentes e das suas famílias", disse o chefe de Estado, na sessão de abertura da conferência "Tratamento de cancro de mama avançado", organizada pela Sociedade Europeia para a Oncologia Médica, em Lisboa.



Numa curta intervenção, de menos de dez minutos e lida em inglês, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Portugal "está no coração de uma profunda mudança em ciências e tecnologia" e lembrou a realização, em breve, de mais uma edição do Web Summit, na capital portuguesa.



"Sinto que Portugal é vosso parceiro num momento histórico de mudança", assinalou ainda o Presidente da República, dirigindo-se à plateia de centenas de pessoas que assistem à conferência que decorre entre hoje e sábado.



O desenvolvimento de diretrizes de consenso mundial para a gestão de doentes com cancro da mama avançado é o principal objetivo deste encontro.