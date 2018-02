Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República promulga estatuto do mediador de recuperação de empresas

Diploma teve origem numa proposta de lei do Governo.

23:04

O Presidente da República promulgou esta terça-feira o diploma que cria o estatuto do mediador de recuperação de empresas, pessoa incumbida de prestar assistência a uma empresa devedora que se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência.



O diploma, que teve origem numa proposta de lei do Governo, tinha sido aprovado na Assembleia da República em 15 de dezembro, com os votos favoráveis de PS, BE, PCP e PEV e a abstenção de PSD, CDS-PP e PAN.



O mediador estará envolvido em negociações com os seus credores com vista a alcançar um acordo extrajudicial de reestruturação que vise a recuperação da empresa.